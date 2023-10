Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Serie von Einbruchdiebstählen an/aus Pkw, Sachbeschädigungen und Bränden

Coesfeld (ots)

In der Nacht von Samstag, 21.10.2023, auf Sonntag, 22.10.2023, kam es im Bereich Ascheberg zu mehreren Straftaten, welcher zu einer Serie zählen dürften. U.a. in den Bereichen Breil, Sandstraße, Raiffeisenstraße, Grüner Winkel und Bispingheide gingen die Täter mehrere Pkw an, brachen diese auf und entwendeten diverse Gegenstände aus den Fahrzeugen. An anderer Stelle zündelten die Täter an Hecken und Sträuchern und beschädigten diese erheblich. An einem Wohnhaus beschädigten die Täter eine Fensterscheibe. Der entstandene Sachschaden kann bisher nicht beziffert werden. Weitere Geschädigte und mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02541-140 zu melden.

