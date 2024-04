Polizei Hagen

POL-HA: Auto touchiert Kind und flüchtet von der Unfallstelle

Hagen-Vorhalle (ots)

Als ein 12-Jähriger am Dienstag (09.04.) gegen 7.45 Uhr mit seinem Tretroller zur Schule fuhr, kam es zu einem Unfall mit einem Auto. Der Junge fuhr auf der Freiherr-vom-Stein-Straße in Richtung Brockhauser Straße. Oberhalb der Busschleife sei ein Auto an ihm vorbeigefahren - der Spiegel des Fahrzeugs kam nach Angaben des Jungen an den Lenker seines Rollers. Der Hagener sei deshalb gestürzt und verletzte sich leicht. Die Person, die das Auto lenkte, habe noch eine Handbewegung gemacht, fuhr jedoch einfach weiter. Bei dem flüchtigen Auto handelte es sich nach Angaben des Kindes um einen weißen Mercedes. Die Polizei Hagen hat die Ermittlungen aufgrund der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder zur Fahrerin/zum Fahrer machen? (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell