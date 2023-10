Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Süßigkeiten geklaut

Northeim (ots)

Northeim, Rückingsallee, Donnerstag, 20.10.2023, 17.45 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Täter wird vom Mitarbeiter gestellt.

Am Donnerstag um 17.45 Uhr kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Rückingsallee in Northeim.

Ein Mitarbeiter beobachtete den 83-jährigen Northeimer bei der Tat. Der Mann steckte Süßigkeiten im Wert von ca. 15 Euro in seine Einkaufstasche und verließ den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen.

Da der 83-Jährige sich nicht ausweisen wollte, wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Northeim hinzugezogen.

Gegen den Northeimer wurde ein Strafverfahren wegen des Ladendiebstahls eingeleitet.

