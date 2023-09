Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Fahrschule - Unbekannte klauen Laptop

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte Einbrecher verschafften sich am Montag, 4. September, zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Fahrschule in der Friedrichstraße.

Durch das gewaltsame Aufbrechen einer Eingangstür gelangten die Täter in die Fahrschule. In den Räumlichkeiten durchsuchten sie Schränke sowie Schubladen und flüchteten anschließend mit einem Laptop in unbekannte Richtung.

Es entstand Sachschaden - die genaue Höhe kann noch nicht beziffert werden.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

