Polizei Hagen

POL-HA: Brand in leerstehendem Krankenhausgebäude in Boele - Hagener Kripo ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung

Hagen-Boele (ots)

Am Dienstagmorgen (09.04.2024) gingen bei den Leitstellen der Hagener Polizei und Feuerwehr Meldungen über einen Brand in dem leerstehenden Gebäude des St.-Johannes-Hospitals in Boele ein. Ein Verantwortlicher hatte, gegen 10.30 Uhr, eine starke Rauchentwicklung in der Cafeteria im Kellergeschoss bemerkt. Die Feuerwehr löschte den Brand, bei dem niemand verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge kommt ein technischer Defekt nicht als Brandursache in Frage, weshalb der Verdacht der Brandstiftung vorliegt. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen am Brandort. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

