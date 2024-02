LPI-J: Fahrraddiebstahl

Weimar (ots) - Weil er mit zwei Fahrrädern an der Hand unterwegs war, geriet in der Rießnerstraße in der Nacht zu Montag ein 23-Jähriger in eine Polizeikontrolle. Wie der Mann angab, hab er eines der beiden Räder gefunden und wollte dies nun mit zu sich nehmen. Um die Eigentumsverhältnisse des Fahrrades restlos zu klären, wurde es vorerst durch die Beamten sichergestellt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

