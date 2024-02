Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Festnahme nach mehreren Brandstiftungen in Ratzeburg - Folgemeldung

Ratzeburg (ots)

16. Februar 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 14.02.2024

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Am 14. Februar 2024 beschäftigten die Polizei und die Feuerwehr mehrere Brandstiftungen im Bereich Sankt Georgsberg in Ratzeburg. Ein Tatverdächtiger konnte festgenommen werden. Es waren Beamte aus den Polizeirevieren Ratzeburg und Schwarzenbek sowie die Kriminalpolizei Lübeck im Einsatz.

Am 14. Februar 2024 kam es in der Zeit zwischen 00:20 Uhr und 01:30 Uhr zu mehreren Brandstiftungen in den Straßen "Alter Postweg", "Matthias-Claudius-Straße", "Friedrich-Ebert-Straße" und "Hermann-Löns-Weg" in Ratzeburg.

Der festgenommene 26-jährige Tatverdächtige aus Ratzeburg wurde am 15. Februar 2024 beim Amtsgericht Lübeck vorgeführt. Durch den Haftrichter wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Der Tatverdächtige wurde anschließend in die Justizvollzugsanstalt überführt.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Jacqueline Fischer, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell