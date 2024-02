Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Festnahme nach mehreren Brandstiftungen in Ratzeburg

Ratzeburg (ots)

14. Februar 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 14.02.2024

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

In der letzten Nacht beschäftigten die Polizei und die Feuerwehr mehrere Brandstiftungen im Bereich Sankt Georgsberg in Ratzeburg. Ein Tatverdächtiger konnte festgenommen werden. Es waren Beamte aus den Polizeirevieren Ratzeburg und Schwarzenbek sowie die Kriminalpolizei Lübeck im Einsatz.

Am 14. Februar 2024 kam es in der Zeit zwischen 00:20 Uhr und 01:30 Uhr zu mehreren Brandstiftungen in den Straßen "Alter Postweg", "Matthias-Claudius-Straße", "Friedrich-Ebert-Straße" und "Hermann-Löns-Weg" in Ratzeburg. Gegen 00:30 Uhr wurde in der Matthias-Claudius- Straße der Brand eines Carports und einer angrenzenden Garage gemeldet. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte ein Ausbreiten auf das Wohnhaus verhindert. Zeitgleich wurden brennende Mülltonnen im Alten Postweg gemeldet. Bei der Befragung der Anwohner wurde eine Brandstiftung in einem Wohnhaus geschildert. Hier wurden im Hausflur eine Tapete und ein Türstopper angezündet. Durch den ausgelösten Brandmelder wurde der Anwohner schnell aufmerksam und konnte das Feuer selbstständig löschen. In der Folge wurden noch mehrere brennende Mülltonnen gemeldet, die durch die Feuerwehr gelöscht wurden. In der Friedrich- Ebert- Straße wurde versucht ein Auto anzuzünden. Dank der schnellen Reaktion der Polizeibeamten vor Ort, wurde nur die Stoßstange in Mitleidenschaft gezogen.

Aufgrund der Hinweise von Zeugen und Anwohnern konnte gegen 01:30 Uhr ein 26-jähriger Mann aus Ratzeburg auf einem gestohlenen Fahrrad in der Bahnhofsallee festgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,71 Promille. Die polizeilichen Maßnahmen laufen auf Hochtouren. Daher können noch keine Angaben zu den Schadenshöhen gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat die Brände beobachtet und kann Angaben zu dem möglichen Verursacher machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ratzeburg unter der Telefonnummer: 04541/ 809-0 entgegen.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Jacqueline Fischer, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell