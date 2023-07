POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Breuberg (ots) - Am Sonntag, den 02.07.2023, gegen 02:30 Uhr, ereignete sich in der Höchster Straße in Breuberg-Sandbach auf Höhe der Grundschule ein Verkehrsunfall. Eine 40-jährige Fahrzeugführerin befuhr die Höchster Straße als plötzlich auf der Fahrbahn verteilt vier Reifen lagen. Die Fahrzeugführerin konnte nicht mehr ausweichen und fuhr über einen der vier Reifen. Hierbei entstand Sachschaden am PKW der ...

