Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Baum fällt auf fahrendes Auto

Mühltal - B426 (ots)

Am Samstagvormittag (01.07.) kam es kurz vor 10:30 Uhr auf der Bundesstraße 426 zwischen Nieder-Ramstadt und dem "Kühlen Grund" zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 59-Jähriger Mann aus Zwingenberg fuhr mit seinem Audi von Nieder-Ramstadt in Richtung Eberstadt, als von links ein Baum auf die Fahrbahn fiel und auf dem fahrenden Auto aufschlug. Hierbei wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt. Er konnte noch selbstständig aus dem beschädigten Fahrzeug aussteigen. Andere Verkehrsteilnehmer konnten rechtzeitig bremsen und leisteten vor Ort Erste Hilfe. Der Baum war wohl durch den zum Unfallzeitpunkt herrschenden Wind zum Umstürzen gebracht worden. Der Audifahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Zur Beseitigung des Baumes und der Abschleppung des beschädigten Audi war die Strecke für ca. 40 Minuten voll gesperrt. Neben Streifen der Polizeistationen Ober-Ramstadt und Pfungstadt waren vor Ort noch zwei Rettungswagen und die Feuerwehr Nieder-Ramstadt im Einsatz.

