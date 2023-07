Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt, B426/Nieder-Ramstädter Straße: Unfall mit einer Schwer- und zwei Leichtverletzten - Hergang noch unklar

Ober-Ramstadt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (30.06./01.07.) kam es gegen 02:45 Uhr im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 426 und der Nieder-Ramstädter Straße zu einem Verkehrsunfall, dessen Aufnahme eine mehrstündige Vollsperrung in Richtung Nieder-Ramstadt und eine Teilsperrung in der Gegenrichtung erforderte. Eine 22-jährige aus Mörfelden-Walldorf befuhr die B 426 in einem PKW Mercedes mit ihrem 23-jährigen Beifahrer in Richtung Nieder-Ramstadt. Eine 23-jährige Ober-Ramstädterin bog in einem PKW Audi an der o.g. Kreuzung aus der Gegenrichtung nach links nach Ober-Ramstadt ab. Trotz aktiver Ampelregelung kollidierten beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Die Ober-Ramstädterin erlitt dadurch schwere Verletzungen. Die Unfallgegnerin und deren Beifahrer wurden leicht verletzt. Ein anfänglicher Brand am Mercedes konnte durch Ersthelfer gelöscht werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Die Unfallstelle war gegen 08:30 Uhr wieder komplett befahrbar. Der an den beiden Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf ca. 70.000 Euro geschätzt. Eventuelle weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt unter 06154-63300 zu melden. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell