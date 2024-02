Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Vorläufige Festnahme nach versuchtem Automatenaufbruch

Ratzeburg (ots)

12. Februar 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 11.02.2024 Lütau

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Am Sonntag kam es in Lütau gegen 03:15 Uhr in der Alten Salzstraße zu einem Zigarettenautomatenaufbruch.

Gegen 03:15h wurden der Polizei drei verdächtige Personen gemeldet, die an einem Zigarettenautomaten in der Alten Salzstraße in Lütau hantierten. Vor Ort sahen die Beamten noch zwei mutmaßliche Täter in unmittelbarer Nähe des Automaten. Einer von Ihnen konnte unerkannt flüchten, der zweite jedoch vor Ort vorläufig festgenommen werden. Er hatte an seinem Handgelenk eine Taschenlampe befestigt und zwei große Schraubendreher an seinem Körper versteckt. In seiner Nähe lag ein Brecheisen im Gebüsch. Der Zigarettenautomat wurde augenscheinlich versucht gewaltsam aufzubrechen. Auffällig war, das eine gegenüberliegende Laterne geöffnet und derart manipuliert war, so dass diese nicht mehr leuchtete. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Bei dem Festgenommenen handelte es sich um einen 36-jährigen Mann. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aufgrund fehlender Haftgründe auf Weisung der Staatsanwaltschaft Lübeck aus dem Gewahrsam entlassen.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Jacqueline Fischer, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

