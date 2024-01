Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Geldbörse durch Anrempeln entwendet

Freiburg (ots)

Am Montag, 22.01.2024, gegen 17.30 Uhr, wurde eine 69-jährige Frau Opfer eines dreisten Diebstahls. Auf dem Parkplatz eines großen Einkaufscenters in Friedlingen verlud sie ihre Einkäufe in ihren Pkw, als sie dabei von einer männlichen Person leicht angerempelt wurde. Der Mann entschuldigte sich sofort bei der 69-Jährigen und ging weiter. Kurz danach bemerkte die 69-Jährige das Fehlen ihrer Geldbörse. Die Geldbörse wurde wohl während des Anrempelns unbemerkt aus ihrer Jackentasche gezogen. In der Geldbörse befanden sich Bargeld sowie eine Bankkarte.

