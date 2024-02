POL-RZ: Versuchter Raub

Ratzeburg (ots) - 12. Februar 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 11.02.2024 Lütau Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg Am Sonntag kam es in Lütau gegen 03:15 Uhr in der Alten Salzstraße zu einem Zigarettenautomatenaufbruch. Gegen 03:15h wurden der Polizei drei verdächtige Personen gemeldet, die an einem Zigarettenautomaten in der Alten Salzstraße in Lütau ...

mehr