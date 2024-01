Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Supermarkt- Zeugensuche

Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots)

In der zurückliegenden Nacht, gegen 02.20 Uhr, begaben sich ein oder mehrere unbekannte Personen widerrechtlich auf das Gelände eines Einkaufsmarktes in der Sülzenbrücker Straße. In der weiteren Folge drangen der oder die Täter gewaltsam in das Gebäudeinnere ein und entwendeten unter anderem Tabakwaren in noch unbekanntem Wert. Trotz umfangreicher sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen unter Hinzuziehung von Polizeikräften von unter anderem der Bereitschaftspolizei Thüringen sowie eines Spürhundes, konnten der oder die Unbekannten bisher nicht ausfindig gemacht werden. Die Polizei bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen gemacht haben, sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0009734/2024) in Verbindung zu setzen. (jd)

