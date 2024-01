LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Gotha (ots) - Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es gestern am späten Nachmittag in der Weimarer Straße. Hier geriet ein Audi in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer, Personen verletzten sich nicht. Am Audi entstand ein Schaden in geschätzter Höhe von 10.000 Euro. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

