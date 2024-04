POL-HA: Ladendieb entwendet diverse Elektrogeräte im Wert von knapp 1.400 Euro

Hagen-Eilpe (ots) - Am Mittwoch, 10.04.2024, betankte ein 57-Jähriger gegen 23:20 Uhr in der Eilper Straße sein Fahrzeug, als ein ihm Unbekannter an ihn herantrat. Der 23-Jährige lehnte sich gegen das Auto und fragte den 57-Jährigen nach 5 Euro. Als der Autofahrer dies verneinte, besprühte der 23-Jährige ihn mit Pfefferspray und floh in Richtung Eilpe. ...

