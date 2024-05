Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Rückspiegel beschädigt?

Kaiserslautern (ots)

Ein Autobesitzer aus der Innenstadt beklagte am Mittwochnachmittag einen Schaden an seinem Wagen. Das Fahrzeug des 60-Jährigen stand von Montag, 22:45 Uhr, bis Mittwoch, 12:45 Uhr, in der Bismarckstraße, Ecke Schubertstraße am Straßenrand. Bei der Rückkehr an sein Auto bemerkte der Mann, dass der rechte Außenspiegel beschädigt war. Er ließ sich weder ein- noch ausklappen und am Lack waren rote Abschürfungen zu erkennen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250, mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

