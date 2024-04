POL-WAF: Beckum. Zahlreiche Fenster beschädigt

Warendorf (ots) - Einer Zeugin ist es zu verdanken, dass Polizisten eine Trunkenheitsfahrt am Montag (29.04.2024, 09.16 Uhr) in Sassenberg geklärt haben. Die Zeugin beobachtete, wie ein Mann in seinem Auto aus Richtung Füchtorf kommend in Richtung Versmold auf der Füchtorfer Straße fuhr. Immer wieder geriet er in den Gegenverkehr, fuhr gegen eine Hecke, geriet auf den Gehweg und erneut in den Gegenverkehr. ...

