Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Zwei Fahrräder ein mutmaßlicher Dieb, Eigentümer gesucht

Gengenbach (ots)

Gengenbach - Am Donnerstagnacht gegen 0 Uhr betrat eine männliche Person eine Werkshalle einer ortsansässigen Firma und entwendete dort ein Mountainbike im Wert von circa 3000 Euro. Der vermeintliche Dieb wurde hierbei von dem aufmerksamen Fahrrad-Eigentümer beobachtet, welcher diesen im Anschluss verfolgte, ihn jedoch im Bereich der Bahnunterführung aus den Augen verlor. Im Rahmen der Sachverhaltsabklärung durch Beamte des Polizeireviers Offenburg konnte eine verdächtige männliche Person mit einem Damenfahrrad festgestellt werden. Diese wurde umgehend von dem Geschädigten als mutmaßlicher Täter des Diebstahls identifiziert. Bei dem mitgeführten Damenfahrrad handelte es sich jedoch nicht um das Fahrrad des Geschädigten. Gegenüber den Polizeibeamten teilte der mutmaßliche Dieb daraufhin mit, dass er ein Fahrrad bei den nahe gelegenen Containern gesehen hätte. Eine Beteiligung an einem Diebstahl stritt der Mann jedoch ab. An dem mitgeteilten Ablageort konnte dann tatsächlich das Mountainbike des Geschädigten festgestellt werden. Bei dem mitgeführten Damenfahrrad handelt es sich um ein Rad der Marke Vortex in der Farbe grau. Der tatsächliche Eigentümer ist derzeit noch unbekannt. Die Beamten des Polizeipostens Gengenbach haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07803 96620 entgegen.

