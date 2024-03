Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Einsatz nach Austritt von Schwefelsäure, Nachtragsmeldung

Sasbach (ots)

Nach dem Austritt von Schwefelsäure am Mittwochnachmittag, waren die Einsatzmaßnahmen gegen 17:30 Uhr beendet. Wie sich bestätigte, war beim Rangieren eines Behälters mit rund 500 Liter Schwefelsäure dieser beschädigt worden, woraufhin die 50%-ige Säure austrat. Weil sich der Behälter zu diesem Zeitpunkt bereits in einer Auffangwanne befand, gelangten davon lediglich 60 bis 80 Liter über die Oberflächenentwässerung in einen Entlastungskanal. Neben der Feuerwehr Sasbach und Vertreter der Gemeinde, waren auch die Wehren aus Achern und Sasbachried, das Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz des Landratsamtes Ortenaukreis und der Rettungsdienst im Einsatz. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Beamte des Fachbereichs Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Offenburg haben die Ermittlungen wegen fahrlässiger Gewässerverunreinigung aufgenommen.

/ls/rs

Ursprungsmeldung vom Mittwoch, 06.03.2024, 16:34 Uhr

Sasbach - Einsatz nach Austritt von Schwefelsäure

Nach dem Austritt von Schwefelsäure in einem Betrieb in der Weststraße, sind derzeit Feuerwehr, Polizei und Landratsamt im Einsatz. Gegen 15 Uhr beschädigte nach derzeitigem Ermittlungsstand der Fahrer eines Staplers einen Behälter auf dem Betriebsgelände. Dadurch traten rund 60 bis 80 Liter Schwefelsäure aus und gelangten in die Oberflächenentwässerung. Derzeit laufen die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr und der Umweltbehörde. Beamte des Fachbereichs Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Offenburg haben vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell