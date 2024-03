Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Goldscheuer - Wohnwagendiebstahl, Zeugen gesucht

Kehl, Goldscheuer (ots)

Bislang unbekannte Täter sollen am Mittwochabend gegen 20 Uhr einen Wohnwagen von einem Grundstück in der Waseneckstraße gestohlen haben. Die vier Unbekannten brachen wohl zunächst das Tor zum Grundstück auf. Anschließend befestigten sie den Wohnwagen an einem weißen Renault mit französischem Kennzeichen und flüchteten in bislang unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die an der beschriebenen Örtlichkeit und zur gegebenen Zeit etwas Auffälliges bemerkt haben, werden um Kontaktaufnahme mit den Beamten des Polizeireviers Kehl, unter der Rufnummer 07851 893-0, gebeten. /ha

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell