POL-WAF: Sassenberg. Zeugin meldet Trunkenheitsfahrt

Einer Zeugin ist es zu verdanken, dass Polizisten eine Trunkenheitsfahrt am Montag (29.04.2024, 09.16 Uhr) in Sassenberg geklärt haben.

Die Zeugin beobachtete, wie ein Mann in seinem Auto aus Richtung Füchtorf kommend in Richtung Versmold auf der Füchtorfer Straße fuhr. Immer wieder geriet er in den Gegenverkehr, fuhr gegen eine Hecke, geriet auf den Gehweg und erneut in den Gegenverkehr. Anschließend blieb der Mann mit seinem Auto vor einem Haus stehen, stieg aber nicht aus.

Hinzugerufene Polizisten stellten am Steuer schlafend einen 58-jährigen Sassenberger fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest war positiv.

Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, beschlagnahmten seinen Führerschein und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

