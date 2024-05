Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dieben genügt ein kurzer Moment

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann aus dem Landkreis ist am Mittwoch in Kaiserslautern Opfer eines Diebs geworden. Dem 76-Jährigen wurde in einem unaufmerksamen Moment der Geldbeutel mit einem vierstelligen Bargeldbetrag gestohlen.

Nach Angaben des Betroffenen hatte er sich gegen 13.30 Uhr in einem Fachmarkt in der Mainzer Straße aufgehalten und sich in der Aquaristik-Abteilung umgeschaut. Seinen Geldbeutel legte er für einen kurzen Moment auf einem Regal ab, um ein Produkt genauer betrachten zu können. Diesen Augenblick nutzte ein Unbekannter und schnappte sich das Portemonnaie - und mit diesem 1000 Euro in bar sowie Kredit- und EC-Karte.

Hinweise auf mögliche Täter konnte der 76-Jährige nicht geben. Es war ihm niemand aufgefallen. Die Ermittlungen laufen.

Unsere dringende Empfehlung: Lassen Sie beim Einkaufen Ihre Taschen, Geldbeutel oder Handy nicht unbeaufsichtigt! Tragen Sie sie immer nah bei sich. Dieben genügen wenige Sekunden, um unbemerkt zuzugreifen... |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell