POL-PPWP: Fußball: Am Sonntag keine Züge nach Kaiserslautern

Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Kaiserslautern, der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Die Stadtverwaltung und die Polizei rechnen am Sonntag mit mehr Fahrzeugverkehr in der Stadt, als dies bei Fußballspielen auf dem Betzenberg sonst der Fall ist. Der Grund hierfür: Die Deutsche Bahn sperrt die Zugverbindungsstrecken nach Kaiserslautern. Ein Schienenersatzverkehr zum Heimspiel wird es nicht geben.

Zum "Saisonfinale" in der 2. Bundesliga treffen sich die Mannschaften des 1. FC Kaiserslautern und der Eintracht Braunschweig im Fritz-Walter-Stadion. Anpfiff der Fußballpartie ist um 15:30 Uhr.

Weil am Sonntag keine Züge in die Barbarossastadt fahren appellieren Stadtverwaltung und Polizei an alle Heimfans: Nutzen Sie die P&R-Parkplätze! Fahren Sie nicht hoch zum Betzenberg! Vom Parkplatz Schweinsdell an der Autobahnabfahrt Kaiserslautern-Ost und von der Paul-Ehrlich-Straße im Uni-Gebiet pendeln Shuttlebusse zum Stadion. Außerdem werden am Sonntag auch die Parkplätze des Pfalz-Centers zur Verfügung stehen. Auf der Shuttleroute Kaiserslautern-Ost halten die Busse dann zusätzlich zur Schweinsdell auch in der Salingstraße.

Und noch ein wichtiger Hinweis: Wegen des Aufbaus der Maikerwe steht der Messeplatz als Parkfläche aktuell nicht zur Verfügung.

Der 1. FC Kaiserslautern hat auf seiner Internetseite unter https://fck.de/de/fan-infos-fckebs-2324/ Fan-Infos zum Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig veröffentlicht. Informationen zum Shuttleservice finden Sie auch unter https://www.swk-kl.de/produkte-services/busverkehr/bus-service/park-and-ride auf der Internetseite der Stadtwerke Kaiserslautern.

Im Stadtgebiet und rund um die Stadionzufahrten kann es - sowohl vor als auch nach dem Spiel - zu Straßensperrungen durch die Polizei kommen. Bitte rechnen Sie mit längeren Wartezeiten, insbesondere bei der Abreise. Zudem wird, wie gewohnt, der Elf-Freunde-Kreisel vor und nach dem Spiel zeitweise für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Um Störungen frühzeitig zu erkennen und die Verkehrswege im Blick zu haben, setzt die Polizei Drohnen ein.

Die Polizei- und Ordnungsbehörden stellen klar: Wir tolerieren in Kaiserslautern keine Gewalt im Zusammenhang mit Fußballspielen und gehen konsequent gegen Personen vor, die sich nicht an die Regeln halten. Randale und Krawalle haben nichts mit Fankultur zu tun. Menschen, die Auseinandersetzungen und Gewalt suchen, bringen die überwältigende Mehrheit der Fußballfans, die an den Spieltagen einfach nur Spaß am Fußball haben wollen, in Verruf. Unser Appell an alle Besucherinnen und Besucher: Distanzieren Sie sich deutlich von gewaltbereiten Gruppierungen oder Personen und zeigen Sie dadurch diesen Verhaltensweisen klare Grenzen!

Allgemeine Informationen zu den Polizeieinsätzen bei Fußballspielen auf dem Betzenberg finden Sie unter https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz. Informationen zu Verkehr und Polizeieinsatz veröffentlicht das Polizeipräsidium Westpfalz außerdem am Spieltag unter dem Hashtag #FCKEBS, unter https://twitter.com/polizei_kl auf X (vormals Twitter).

Die Stadt Kaiserslautern, die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und das Polizeipräsidium Westpfalz wünschen allen Besuchern ein spannendes Spiel sowie eine gute An- und Abreise zu / von Deutschlands höchstem Fußballberg. |erf

