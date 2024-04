POL-MK: Mountainbike entwendet

Hemer (ots) - Eine Mitarbeiterin einer Praxis überraschte am Montagmorgen um 7.55 Uhr einen Einbrecher in den Räumen. Als sie in die Praxis kam, hörte sie Geräusche, dann huschte eine männliche Person vor ihr über den Flur und rief ihr in einer fremden Sprache etwas zu. Die Zeugin trat richtigerweise den Rückzug an. Draußen sah sie noch, wie sich eine männliche Person am Fallrohr vom Balkon im 1. Obergeschoss zur Straße herunterhangelte und wegrannte. Sie schätzte ...

