POL-MK: Einbruch in Wohnhaus

Iserlohn (ots) - Ein Spind in der Männerumkleide in einem Fitnessstudio an der Seilerseestraße wurde am Donnerstag, zwischen 08:50 Uhr und 10:45 Uhr, aufgebrochen. Aus dem Inneren entwendete der Täter Bargeld eines Mitglieds. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 ...

