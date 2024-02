Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch in Stadtbücherei

Hemer (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten Unbekannte über den Keller in die Stadtbücherei an der Hauptstraße einzubrechen. Sie scheiterten jedoch mit ihrem Einbruchsversuch an einer Tür. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (schl)

