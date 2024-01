POL-DA: Weiterstadt: Alarmanlage vertreibt kriminelles Trio

Riedstadt (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (25.01.), ereigneten sich zwei Einbrüche in Verkaufsstände. Gewaltsam verschafften sich Unbekannte Zugang in einen Verkaufsanhänger in der Starkenburger Straße in Goddelau. Abgesehen hatten es die ungebetenen Besucher auf eine Kasse samt Bargeld. Zudem verschafften sich Kriminelle gegen 4.30 Uhr Zugang in einen Verkaufscontainer in der Oppenheimer Straße in Wolfskehlen. ...

