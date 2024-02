Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennende Altpapiercontainer/Einbruch in Wohnmobil

Lüdenscheid (ots)

Zwei Altpapiercontainer brannten am Donnerstagabend, gegen 22:20 Uhr, in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Gegen 23:35 Uhr waren zwei weitere Container im Chrstine-Schnur-Weg betroffen. Die Feuerwehr löschte die Flammen jeweils. Täterhinweise liegen in beiden Fällen nicht vor. Zusammenhänge zu gleichgelagerten Taten werden im Rahmen der Ermittlungen geprüft. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

Zwischen Mittwochabend, 22:00 Uhr und Donnerstagmorgen, 04:00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnmobil ein, das an der Parkstraße geparkt stand. Sie brachen dafür gewaltsam ein Fenster auf und durchsuchten anschließend den Innenraum. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell