POL-MK: Mit 72 statt 30 km/h durch die Ortschaft

Lüdenscheid (ots) - Über ein Fenster verschaffte sich ein unbekannter Täter am Mittwoch, zwischen 17:00 und 18:30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Calderstraße. Bei dem Einbruch wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts entwenden. Zeugenhinweise bitte unter 02351/9099-0 an die Polizeiwache Lüdenscheid. (schl) Eine Zeugin beobachtete am Mittwoch, gegen 09:00 Uhr, wie ein Mann an der Bromberger ...

mehr