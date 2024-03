POL-PDKO: Serien von Betrugsanrufen im Dienstgebiet der PI Boppard

Vallendar (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein in der Jahnstraße in Vallendar geparkter PKW beschädigt. Durch unbekannte Täter wurde ein Reifen zerstochen sowie der Lack an einer Fahrzeugseite verkratzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Bendorf zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Koblenz Polizeiinspektion Bendorf Telefon: 02622-9402-0 Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur ...

