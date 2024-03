Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht in Weißenthurm

Polizeiinspektion Andernach (ots)

Am 11.03.2024 gegen 16:15 Uhr kam es in Weißenthurm zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unfallverursachende PKW, ein dunkelblauer Lancia, beabsichtigte von der K91 nach rechts auf die Hauptstraße (L121) in Fahrtrichtung Weißenthurm abzubiegen. Dabei überfuhr er aus bislang unbekannter Ursache die dortige rechtsseitige Grünfläche und kollidierte dann auf der Hauptstraße mit einem weißen Mercedes Sprinter. Der Unfallverursacher entfernte sich dann über die Hauptstraße in Richtung Innenstadt Weißenthurm und nutzte dazu auch die Gegenfahrbahn, um an einer Reihe von wartenden PKW vorbeifahren zu können. Anschließend stellte er den stark beschädigten PKW in der Neustraße ab. Wer kann Angaben zum Fahrer bzw. den Insassen des PKW machen? Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet oder den PKW danach wegfahren gesehen? Sachdienliche Hinweise hierzu richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Andernach (02632 9210).

