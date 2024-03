Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Straßenverkehrsgefährdung im Bereich der Rhein-Mosel-Straße

Boppard OT Buchholz (ots)

Am 04.03.2024 kam es gegen 19:20 Uhr zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs in Boppard Buchholz. Die Geschädigte beabsichtigte es, den Fußgängerüberweg auf der Rhein-Mosel-Straße im Bereich des Café Hillen zu überqueren. Dabei hatte die Geschädigte den Fußgängerüberweg bereits zu etwa einem Drittel betreten, als sie einen schnell herannahenden dunklen SUV bemerkte, welcher seine Geschwindigkeit augenscheinlich nicht verringerte. Da die Geschädigte den Fußgängerüberweg bereits betreten hatte, musste sie auf die andere Straßenseite laufen, um einen Kollision zu vermeiden. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Der Fahrer oder die Fahrerin des PKW entfernte sich daraufhin in Richtung Boppard von dem Fußgängerüberweg. Bei Beobachtungen, oder Hinweisen zu dem Fahrer oder der Fahrerin melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Boppard.

