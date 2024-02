Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: "Besonderes Präsent" zum Ehrentag

Sondershausen (ots)

Am Samstag, den 10.02.2024, gegen 11:30 Uhr erhielt die PI Kyffhäuser die Meldung, dass es zu Streitigkeiten um offene Rechnungsbeträge in der "HONSEL"-Tankstelle in der "Erfurter Straße" in Sondershausen kam. Die eingesetzten Beamten konnten den zahlungsunwilligen Käufer - der am 10.02.2024 seinen 22. Geburtstag hatte - dazu bewegen, dass dieser die bestehenden Außenstände nach dem Tanken an Ort und Stelle begleicht, da ein seriöses "jetzt kaufen & später bezahlen" nicht möglich sei. Im Rahmen des Einsatzes konnte ermittelte werden, dass das vor Ort angetroffene 22-jährige "Geburtstagskind" aktuell keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, aber zuvor trotzdem seinen Pkw VW zur Tankstelle fuhr. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel vorübergehend sichergestellt. Den 22-Jährigen erwartet nun mit dem eingeleiteten Ermittlungsverfahren ein "ganz besonderes Geburtstagsgeschenk".

