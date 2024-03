POL-PDKO: Hausfriedensbruch

Bendorf (ots) - Am Montag, den 05.02.2024 kam es in den späten Abendstunden gegen 23:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen in der Hauptstraße in Bendorf. Während sich eine Gruppe mit zwei Bekannten an der Bushaltestelle gegenüber des Stadtparks unterhielt, seien fünf bis sechs dunkel gekleidete männliche Personen aus dem Stadtpark gekommen und hätten insbesondere einen 18-jährigen der zuvor genannten Gruppe mit einem Pfefferspray attackiert. ...

mehr