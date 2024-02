Landeskriminalamt Niedersachsen

LKA-NI: Expertenrunde will Geldautomatensprengungen weiter intensiv bekämpfen

Hannover (ots)

Arbeitstreffen zur Sicherung von Geldautomaten im Landeskriminalamt (LKA)Niedersachsen

Expertinnen und Experten aus der Polizei Niedersachsen, Vertretende der Banken und Sparkassen und Verantwortliche der Versicherungen haben sich auf Einladung des LKA Niedersachsen gestern (20.02.2024) getroffen, um gemeinsam über zukünftige Strategien zur Bekämpfung des Kriminalitätsphänomens "Angriffe auf Geldautomaten" zu beraten. Dabei wurde vereinbart, die bisherigen Bemühungen fortzuführen und intensivieren zu wollen.

Entgegen des Bundestrends verzeichnete das Land Niedersachsen im Jahr 2023 mit 39 Fällen von Geldautomatensprengungen (im Vergleich zu 68 Taten in 2022) einen deutlichen Rückgang der Taten (minus 42 Prozent). In diesem Jahr gab es in Niedersachsen vier Angriffe auf Geldautomaten, zuletzt am 19.02.2024 in Verden (Aller). Im gesamten Bundesgebiet ist lediglich ein Rückgang von etwa sieben Prozent festzustellen. Die bundesweite Situation ist folglich weiterhin angespannt. Aus diesem Grund haben sich die niedersächsischen Verantwortlichen der Banken und Sparkassen sowie von Versicherungen mit den Expertinnen und Experten der Polizei Niedersachsen getroffen, um sich gemeinsam über zukünftige Strategien auszutauschen.

Die Teilnehmenden verständigten sich darauf, die bisherigen Bemühungen fortzuführen und weiter zu intensivieren. Dazu gehört auch, dass die Betreibenden der Geldautomaten kontinuierlich in Sicherungstechnik investieren wollen. So sollen zukünftig nicht nur Geldautomaten mit zusätzlichen Systemen ausgestattet werden, die eine Sprengung verhindern, sondern zunehmend auch mit Geldnoteneinfärbesystemen, die das Geld unbrauchbar machen. Die Expertenrunde war sich einig, dass weiterhin eine positive Entwicklung bei der Bekämpfung des Kriminalitätsphänomens "Angriffe auf Geldautomaten" erwartet werden könne, wenn zeitnah jeder Geldautomat über entsprechende Sicherungsmaßnahmen verfüge. Die Täterinnen und Täter müssten bereits im Vorfeld wissen, dass eine Sprengung nur unter erschwerten Bedingungen gelinge und selbst dann die Beute aufgrund der Einfärbung des Geldes für die Täter unbrauchbar ist.

Die Notwendigkeit des regelmäßigen Austauschs ist aus Sicht der Teilnehmenden weiterhin von großer Bedeutung, um eine effektive Strategie zum besseren Schutz von Geldautomaten zu entwickeln und die Gefahren durch Sprengungen einzudämmen.

HINTERGRUND

Im LKA Niedersachsen wurde bereits im Jahr 2022 eine interdisziplinäre Task Force Geldautomatensprengungen eingerichtet, in dem insbesondere die Bereiche Ermittlungen, Analyse, Einsatz, Prävention und Öffentlichkeitsarbeit zusammenwirken. Niedersachsen verfolgt damit einen ganzheitlichen Ansatz und hat seine Bemühungen in der Bekämpfung des Phänomens seitdem insgesamt deutlich verstärkt. Der regelmäßige Austausch und die Beratung in Expertenrunden sind ein wesentlicher Bestandteil der Prävention.

Original-Content von: Landeskriminalamt Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell