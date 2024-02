POL-FR: Bad Säckingen: Unbekanntes Fahrzeug stößt gegen Markise - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Am Dienstagmorgen, 13.02.2024, gegen 09:15 Uhr, kam es auf der L 154 zwischen Laufenburg und Luttingen zu einem Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten. In Höhe der Einmündung zur L 151a in Richtung Grunholz war ein 55 Jahre alter Kia-Fahrer einem vorausfahrenden Mercedes-Benz ins Heck geprallt. Dadurch geriet der Mercedes-Benz von der Straße und kam auf einem angrenzenden Grundstück zum Stehen. ...

