Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Zwei Fahrende mutmaßlich deutlich alkoholisiert

Freiburg (ots)

In Wehr fielen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 13./14.02.2024, eine Autofahrerin und ein Lieferwagenfahrer wegen ihrer augenscheinlich deutlichen Alkoholisierung auf. Gegen 00:50 Uhr war die 19-jährige Frau zu einer Verkehrskontrolle angehalten worden. Da sie alkoholisiert schien, wurde ein Alcomatentest durchgeführt, der allerdings erst nach zwölf Versuchen klappte. Rund 1,3 Promille zeigte das Gerät dann an. Sie musste mit zur Blutprobe. Bereits kurz nach 21:00 Uhr war in der Waldstraße ein Lieferwagen gegen eine Hauswand gekracht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro an Fahrzeug und Fassade. Der Lieferwagen war nicht mehr fahrbar und musste abgeschleppt werden. Da der mutmaßliche 35 Jahre alte Fahrer alkoholbedingte Ausfallerscheinungen zeigte, aber einen Alcomatentest ablehnte, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Sein Führerschein wurde einbehalten.

