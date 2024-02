Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 13.02.2024, gegen 09:15 Uhr, kam es auf der L 154 zwischen Laufenburg und Luttingen zu einem Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten. In Höhe der Einmündung zur L 151a in Richtung Grunholz war ein 55 Jahre alter Kia-Fahrer einem vorausfahrenden Mercedes-Benz ins Heck geprallt. Dadurch geriet der Mercedes-Benz von der Straße und kam auf einem angrenzenden Grundstück zum Stehen. Sowohl der Kia- als auch der 53 Jahre alte Mercedes-Fahrer verletzten sich leicht. Während der Mercedes-Fahrer an der Unfallstelle medizinisch versorgt wurde, kam der Kia-Fahrer in ein Krankenhaus. Möglicherweise führte ein medizinisches Problem bei diesem zum Unfall. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 4000 Euro.

