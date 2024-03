POL-FR: Lörrach: Pärchen auf Diebestour in Innenstadt unterwegs

Freiburg (ots) - Bereits am Montag, 26.02.2024, gegen 07:20 Uhr, kam es beim Bahnhaltepunkt in der Friedhofstraße in Unterlauchringen zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei weiblichen Jugendlichen. Beide Beteiligten erlitten dabei leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus versorgt wurden. Die Polizei sucht zu diesem Vorfall Zeugen. Vorbeifahrende ...

mehr