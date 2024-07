POL-HR: Unbekannten stehlen einen PKW

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 05.07.2024: Melsungen Zwei unbekannte Täter stehlen E-Bike Tatzeit: Donnerstag, 04.07.2024, gegen 15:10 Uhr Zwei derzeit unbekannte Täter stahlen am Donnerstagnachmittag ein unverschlossenes E-Bike, welches vor einem Drogeriemarkt am Sparkassenplatz in Melsungen abgestellt war. Durch eine Zeugin konnten die zwei Personen beschrieben werden. Es ...

mehr