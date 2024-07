Polizei Homberg

POL-HR: Homberg - Kanaldeckel landet in Kaufhaustür

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.07.2024:

Homberg

Kanaldeckel landet in Kaufhaustür

Tatzeit: Montag, 08.07.2024, 23:35 Uhr

Ein 15-jähriger Tatverdächtiger aus dem Schwalm-Eder-Kreis versuchte nach derzeitigem Stand der Ermittlungen in ein Kaufhaus an der Ziegenhainer Straße in Homberg einzubrechen.

Ein Zeuge hatte den Jugendlichen bei der Tatausführung beobachtet und verständigte daraufhin die Polizei. Der Tatverdächtige hatte mithilfe eines Kanaldeckels die Glaseingangstür beschädigt und war kurz darauf vom Tatort geflüchtet. Nach kurzer Flucht gelang es einer Streife der Polizeistation Homberg, aufgrund der guten Täterbeschreibung, den Tatverdächtigen im Bereich des Marktplatzes in Homberg vorläufig festzunehmen.

Zur weiteren Sachbearbeitung wurde der 15-Jährige auf die Polizeistation Homberg verbracht, wo er im Anschluss wieder auf freien Fuß gesetzt wurde und einem Erziehungsberechtigten übergeben wurde.

Insgesamt entstand ein derzeit geschätzter Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Homberg übernommen.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

