POL Schwaben Nord: Fahnder mit richtigem Riecher

Augsburg (ots)

Autobahn A8 / AS Zusmarshausen / FR Norden - Am gestrigen Donnerstag (07.03.2024) hatten Fahnder der Verkehrspolizei Augsburg den richtigen Riecher. Sie stellten bei einem Porsche-Fahrer gleich mehrere Verstöße fest. Für ihn war die Fahrt bis auf Weiteres beendet.

Gegen 15.00 Uhr fiel einem Streifenteam der Fahndungskontrollgruppe ein Porsche auf, der mit geschätzt 200 km/h in Richtung Stuttgart unterwegs war. Sie hielten den Porsche im Bereich Streitheimer Forst an und führten eine allgemeine Verkehrskontrolle beim 28-jährigen Fahrer durch. Dieser konnte zunächst keinen Führerschein vorzeigen. Stattdessen fanden die Beamten eine geringe Menge Haschisch beim 28-Jährigen auf. Der Mann hatte nicht nur Betäubungsmittel an Bord, sondern stand auch unter deren Einfluss. Dies bestätigte ein Drogentest vor Ort. Letztendlich stellte sich auch heraus, dass der 28-Jährige gar keine Fahrerlaubnis besitzt.

Da der Mann einen Wohnsitz im Ausland hatte, musste er vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro bezahlen. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Drogeneinwirkung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

