BPOL-F: Erfolgreiche Fahndung - Festnahmen im Hauptbahnhof

Frankfurt am Main (ots) - Einen 46-jährigen Taschendieb haben Beamte der Bundespolizei am Mittwochabend im Frankfurter Hauptbahnhof festgenommen. Der wohnsitzlose Mann hatte am 20 Juni einem Reisenden die Aktentasche in einem abfahrbereiten ICE im Hauptbahnhof Frankfurt am Main gestohlen. Aufgrund einer Täterbeschreibung hatten die Beamten den Mann erkannt und kurz darauf festgenommen. In der Wache der Bundespolizei ...

