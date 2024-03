Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Einbruch in Geschäft

In der Nacht von Sonntag auf Montag stiegen Unbekannte in Böhmenkirch in ein Gebäude ein.

Ulm (ots)

In der Nacht von 03.03.24 auf 04.03.24 gelangten wohl mehrere Unbekannte in der Buchenstraße über Paletten und einen Container auf das Dach der Firma. Auf dem Dach schlugen die Täter zwei Fenster ein. So gelangten sie in das Innere. In einem Büro flexten die Einbrecher einen Tresor auf. Die Flex brachten die Täter wohl selber mit. In dem Tresor befanden sich jedoch keine Wertgegenstände. Auf der weiteren Suche nach Beute fanden die Täter ebenso nichts Brauchbaren. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen nach den Einbrechern aufgenommen. Nach ersten Feststellungen der Polizei, waren es wohl mehrere Täter. Der Schaden am Gebäude wird auf 20.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Böhmenkirch unter Tel. 07332/922020 entgegen.

