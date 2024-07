Polizei Homberg

POL-HR: Borken (Hessen) - Tödlich verletzte Person an Gleisanlage -FOLGEMELDUNG-

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.07.2024:

Borken

Tödlich verletzte Person an Gleisanlage

Zeit: Dienstag, 09.07.2024, 10:15 Uhr

- Folgemeldung -

Wir berichteten unter http://presseportal.de/blaulicht/pm/44149/5819298

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem heutigen Vorfall in Borken (Hessen) um ein Unfallgeschehen. Eine 66-jährige Frau aus dem Schwalm-Eder-Kreis nahm freiwillig an einer Müllsammelaktion teil und hielt sich zum Unfallzeitpunkt in der Nähe des Gleisbetts auf. Hierbei übersah die Frau einen herannahenden Zug und wurde durch diesen erfasst. Durch den Anprall erlitt die Frau schwerste Verletzungen, sodass die eingesetzten Rettungskräfte nur noch den Tod der Frau feststellen konnten.

Zum Zeitpunkt des Unfallgeschehens befanden sich auch Fahrgäste im Zug, die alle unverletzt blieben. Der 34-jährige Lokführer aus dem Landkreis Gießen erlitt einen Schock und wurde durch Rettungskräfte am Einsatzort versorgt.

Auch die Feuerwehr Borken und die Notfallseelsorge befanden sich im Einsatz.

Der betreffende Streckenabschnitt musste für zweieinhalb Stunden in beide Richtungen voll gesperrt werden, sodass der Zugverkehr über Ausweichstrecken umgeleitet wurde.

Jens Breitenbach, PHK - Pressesprecher -

