Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr in der Elversberger Straße in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 05.07.2024 ereignete sich gegen 12:35 Uhr ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, in der Elversberger Straße, in St. Ingbert. In Höhe einer Engstelle, unweit der Nordendstraße, fuhr die 25-jährige Geschädigte mit ihrem Seat Leon, mit neunkircher Kreiskennzeichen, in Höhe mehrerer geparkter Fahrzeuge. Ihr kam aus Richtung St. Ingbert-Mitte ein roter Dacia entgegen. Es kam zum Zusammenprall beider Außenspiegel, wobei zumindest der Außenspiegel der 25-Jährigen beschädigt wurde (dreistelliger Sachschaden). Der Dacia wurde unbehelligt weiter in Richtung Spiesen-Elversberg geführt. Es wird wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Sollten Passanten, Anwohner oder andere Verkehrsteilnehmer Angaben zum beschriebenen Sachverhalt machen können, wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert (06894/1090) gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell