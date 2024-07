Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person in St. Ingbert-Rohrbach

St. Ingbert-Rohrbach (ots)

Am 02.07.2024, ereignete sich gegen 17:45 Uhr in der Oberen Kaiserstraße, in St. Ingbert-Rohrbach, nahe der Austraße, ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Als eine 30-jährige Saarbrückerin, mit ihrem Skoda Citigo von einem Tankstellengelände auf die Obere Kaiserstraße einbiegen wollte, übersah sie wohl einen 25-Jährigen aus Neunkirchen mit seinem 3er BMW. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Skoda sich um 360° drehte und auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam. Der BMW kam auf dem Tankstellengelände zum Stehen. In Folge des Unfallgeschehens wurde die Skoda-Fahrerin schwer verletzt (keine Lebensgefahr). Drei der vier Insassen, darunter auch der Fahrer des BMWs, wurden leicht verletzt. Die Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Neben dem Fehler beim Einfahren auf die Obere Kaiserstraße durch die Skoda-Fahrerin, steht auch ein möglicher Geschwindigkeitsverstoß durch den BMW-Fahrer im Raum. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an. Vor Ort wurde ein Gutachten durch einen Sachverständigen durchgeführt. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt und durch Abschleppdienste abgeschleppt. Die Obere Kaiserstraße war im benannten Bereich über drei Stunden voll gesperrt, wodurch es zu Verkehrsstörungen kam.

