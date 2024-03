Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (262) 33-jähriger Laszlo V. aus Nürnberg vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Nürnberg (ots)

Seit Samstagnachmittag (09.03.2024) wird der 33-jährige Laszlo V. aus Nürnberg vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes.

Laszlo V. hielt sich gegen 15:00 Uhr am vergangenen Samstag im Bereich der Römerstraße im Nürnberger Stadtteil Kornburg auf. Von dort aus entfernte er sich in unbekannte Richtung und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in hilfloser Lage befindet.

Im Zuge der bisherigen Suchmaßnahmen durch die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd, in welche auch ein Polizeihubschrauber sowie Personensuchhunde eingebunden waren, konnte Laszlo V. nicht angetroffen werden. Daher bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein Lichtbild sowie eine Beschreibung des Laszlo V. können unter folgendem Link abgerufen werden:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/064101/index.html

Hinweise zum Aufenthaltsort des 33-jährigen Vermissten nehmen der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333, der Polizeinotruf (110) sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell